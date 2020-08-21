Özgür Demirtaş, doğalgaz konusunda çark etti

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetmesini küçümseyerek Venezuela karşılaştırması yapan Özgür Demirtaş, tepkilerin ardından 12 maddelik bir açıklama yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduğunu yazdı.

Haberin gündeme gelmesinin ardından Twitter'dan görüşlerini paylaşan Prof. Özgür Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor.." ifadeleriyle keşfi küçümsedi.

12 MADDE YAZDI

Sabancı Üniversitesi'nde görev yapan Özgür Demirtaş, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından 12 maddelik bir açıklama yaptı.

ÇOK GÜZEL BİR HABER

Durumun Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu yazan Demirtaş, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İşte Özgür Demirtaş'ın Twitter'dan yaptığı yeni açıklama;

"1) Ülkemizin Karadeniz’de bulduğu söylenilen gaz rezervi çok çok güzel bir haber. Reuters haberinde geçen miktar da olağanüstü ve sevindirici. Peki şimdi ne yapmalıyız?

2) Kar miktarı hakkında bir şey söyleyemem, ama miktarın çok fazla olacağı varsayımı ile hareket edelim:

3) Ülke olarak önümüzde enerji zengini olup Kötü, Orta ve çok İYİ örnekler var. Kötü örnekler zenginliği tabana yayamamış, orta örnekler adı üstünde orta, iyi örnekler ise enerji zenginliğini çok iyi kullanmış

NORVEÇ YOLUNDA OLMAMIZI DİLİYORUM

4) Kötü örnekler Irak gibi ( ABD işgali, Kötü yönetim, Mezhepçilik nedenli) veya Venezuela gibi ( ABD ambargosu, Kötü yönetim ve Beyin göçü nedenli). İyi örnekler ise Norveç ( Trilyon dolarlık varlık fonunu kurabilme). Bizim Norveç yolunda olmamızı diliyorum. Peki ne yapmalıyız?

5) Paraya 7-10 yılda ulaşacağımız yazılmış haberde. Ama aslında bu paraya önceden ulaşılabilir. Çünkü paraya hemen ihtiyacımız var. Bunu yapmak için 7-10 yıl sonra kazanacaklarımızı harcama planını şeffafca açıklamalıyız. Bu Finansal piyasalara güven verecektir.

6) Güven ise kısa vadeli para girişi demektir. Peki harcama kalemlerimizde en büyük ağırlık ne olmalı? 3 kalem akla geliyor. Bence 3. sü en önemli. Kısaca bahsedeyim:

7) Ülke olarak kazanacağımız paranın en büyük kısmı Üniversite sonrası doktora eğitimi ve okul öncesi eğitime gitmeli. Diyeceksiniz ki: Hocam 7-10 yıl sonra gelecek parayı o günkü okul öncesi 3-5 yaş çocuklara harcarsak bir 20 yıl sürer geri dönüşü? Tam olarak öyle değil:

8) Eğitimin bu dönemi nesil üzerinde inanılmaz etki bırakıyor. Bu konunun şeffaf olarak açıklanması ise sürdürülebilirliği ve uzun vadeyi hedefleyen kapital için önemli. Doktora eğitimine yapacağımız yatırım ise bize ARGE ve 1 koyup 2 almak olarak dönecektir.

9) Gelelim parayı harcamamız gereken en önemli kısma: Fabrika kapasitelerinin arttırılması. Şimdi bu neden önemli?Türkiye önünde çok büyük bir fırsat var. Covid-19 sonrası ÇİN’e karşı büyük tepki var, üretimin bir kısmı orada kayacak. Nereye kayacak? Endonezya, Hindistan, Türkiye

10) Bu büyük fırsat ve hiçbir ülke Tüketim Avrupasına bizim kadar yakın değil. Ancak bu fırsattan yararlanmanın yolu kapasite arttırımı. ÇİN’nin vazgeçilmez olmasının nedenlerinden biri inanılmaz büyük kapasiteye ulaşabilmesi. Elbet kapasite arttırımı son derece kapital maliyetli

11) Gelecekte bize gelecek paranın bu alanlara yatırılması kısa vadede ülkeye çekilen üretimi arttırır. Uzun sözün kısası, süreci güzel yönetirsek büyük bir fırsat var önümüzde. Yok bu söylenen rezervi sıcak para olarak görürsek o zaman geçici bir etki var önümüzde.

12) Planlı programlı hareket edelim, tamami ile üretim artışını hedefleyelim. Bunu sıcak para olarak görmeyelim. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun."

Özgür Demirtaş, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümsedi haberi



