Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘siz kime kılıç sallıyorsunuz, hesabını vereceksiniz’ dediği teğmenlerle ilgili karar için geri sayım başladı.

Bazı isimlere, ihraç talebiyle disipline sevk edildikleri de tebliğ edildiği yönündeki haberler kamuoyunda geniş yer buldu.

Ensonhaber’in teğmenlerle ilgili haberi, bazı isimleri rahatsız etti.

Bunlardan biri de Özgür Demirtaş.

Kimileri onu taktığı saatleriyle, kimileri tutmayan öngörüleriyle tanıyor.

Her konuda ‘ben bilirim’, ‘benim dediğim çıktı’ şeklindeki çıkışları nedeniyle sosyal medyada sürekli makara konusu olan Özgür Demirtaş, Ensonhaber’e bela okudu.

X hesabından Ensonhaber’in haberini paylaşan Özgür Demirtaş, “Bu görsel için Allah belanızı versin” yazdı.

Demirtaş, takipçilerini coşturmak için zaman zaman benzer numaraları yapıyor.

Kurumları, markaları hedef göstererek nefret dolu takipçilerinden aferin alan Özgür Demirtaş, zaman zaman dünya siyasetine ilişkin de yorumlar yapıyor.

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