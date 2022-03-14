Özgür Demirtaş ile Kıraç arasında 'takipçi' kavgası

Demirtaş'ın 4 milyona yakın takipçisi olmasını eleştiren Kıraç'a cevap gelince, tartışmalar büyüdü. Demirtaş 'Kıraç kim' derken, Demirtaş ise 'Bıktım bu kibirden' dedi.

Sosyal medyadaki ünlü isimlerin tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Şarkıcı Kıraç, sosyal medya hesabından bir Tweet atarak üstü kapalı şekilde Ekonomist Özgür Demirtaş'a gönderme yaptı.

Demirtaş'ın 4 milyona yakın takipçisi olmasını eleştiren Kıraç, cevapsız kalmadı.

"KİM BU KIRAÇ"

Kıraç'ın "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder?" sözlerine yanıt veren Demirtaş, "Kim bu Kıraç" diyerek şarkıcıyı küçümsedi.

Özgür Demirtaş, Kıraç'a cevap veren Tweet'inde, şu ifadeleri kullandı.

"Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?"





"BIKTIM BU KİBİRDEN"

Demirtaş'ın açıklamalarının ardından bir kibir gördüğünü ifade eden Kıraç ise, "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" dedi.

"SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN"

Demirtaş da "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

"BU ÖZGÜVEN PATLAMASINI NEYE BORÇLUSUN"

Son olarak Demirtaş'a cevap veren Kıraç ise, şu cümleleri kullandı:

"“Kim bu Kıraç” nedir? Peki! Sor birine söylesin eğer Türkiye’de yaşıyorsan. Şimdi daha meraktayım. Bu özgüven patlamasını neye borçlusun?"