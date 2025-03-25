Özgür Demirtaş, Saraçhane gündemine neden sessiz kaldığını açıkladı

Haber Merkezi

Muhalefet, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanmasının konuşulmaması için sokakların karışmasını seçti.

Bu sürece destek vermeyen isimler, muhalifler tarafından linçleniyor.

Yıllarca coşku verdiği azılı kitlenin linciyle karşı karşıya kalan son isim ise ekonomist Özgür Demirtaş oldu.

TÜRKİYE HAKKINDA YAZMAMA KARARI

X hesabından neden sessiz kaldığını açıklamak zorunda kalan ekonomist Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Arkadaşlar,

Geçmişte olduğu gibi yine, “Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?" diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve seni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler. 2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım.

Yazılabilecek her şeyi yazdım. Yazdıklarımın etkisinin oldukça sınırlı kaldığını gördüm. Uzun süredir beni takip edenler geçmiş 14 yılın şahididir. Bu nedenle, kendi kararım doğrultusunda son 7-8 yıldır hiçbir gazete veya TV’ye demeç vermedim.

Sonrasında YouTube kanalımı bıraktım ve video çekmeyi durdurdum.

En önemlisi, son 3 yıldır sosyal medyada kendime oto-sansür uygulayarak gündemle ilgili hiçbir şey yazmamaya karar verdim. (Bu kararıma dair geçmiş tweetlerimi ve tarihlerini, aşağıda paylaştığım görselde görebilirsiniz) Özetle, Türkiye hakkında yazmama kararım uzun zaman önce alınmış ve bugüne kadar sadık kalmaya elimden geldiğince çalıştığım (Tek tük trollere verdiğim yanıtlar dışında) bir prensiptir. Bundan sonra da yalnızca uzmanlık alanım olan “Global” finans konularına odaklanmaya ve Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim. İyi kalpli herkesi seviyorum ve ben de kalbimi gönderiyorum."