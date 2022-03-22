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    Özgür Demirtaş'a göre asgari ücrete zam çözüm değil

    Özgür Demirtaş'a göre asgari ücrete zam çözüm değil

    Asgari ücrete yeniden zam geleceği iddiaları üzerine Özgür Demirtaş, olası zam sonrası nelerin olabileceği konusunda tahminde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:04
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    Enflasyonun artması ile birlikte asgari ücretin yıl ortasında artma beklentisi doğdu.

    Bu beklentiler doğrultusunda da AK Parti kanadında, asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceği açıklamaları kamuoyunun gündemine oturdu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, bu iddiaların tersine yine zam için yıl sonunu işaret etti.

    Olası zam ihtimallerinin konuşulması üzerine ekonomist Özgür Demirtaş da, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, asgari ücrete zam yapılmasının çözüm olmayacağını belirtti.

    "3-4 AYA BİN LİRA ZAM..."

    Tahminini olası zam rakamı vererek açıklayan Demirtaş ”Hükümet asgari ücrete üç-dört aya 1000 TL daha zam yapar.

    "DAHA AZ MEYVE, SEBZE, ET ALIRSINIZ"

    Ama insanlar bu yaz sonu 5 bin 250 TL ile şu anki 4 bin 250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler.

    Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez… ” ifadelerini kullandı.

    Özgür Demirtaş a göre asgari ücrete zam çözüm değil #1

    Özgür Demirtaş a göre asgari ücrete zam çözüm değil #2

    Özgür Demirtaş a göre asgari ücrete zam çözüm değil #3


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