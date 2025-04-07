Özgür Demirtaş'ın analizi kopya çıktı

Haber Merkezi

Ekonomi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı yorum ve değerlendirmeleri ile tanınan ekonomist Özgür Demirtaş, kamuoyunun gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı vergi tarifesi sonrası, sosyal medya hesabından Çin ekonomisi ile alakalı bir paylaşımda bulunan Demirtaş'ın analizi, kopya çıktı.

KENDİ ANALİZİYMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

Demirtaş, yabancı bir sosyal medya kullanıcısının hesabından 2 gün önce İngilizce yazılan yorumu birebir alıp, Türkçeye çevirerek kendi analiziymiş gibi paylaştı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Analizin çalıntı olduğunun anlaşılması sonrası ise Demirtaş, ilgili yorumu sosyal medya hesabından kaldırdı. Demirtaş konu ile ilgili ise herhangi bir açıklamada da bulunmadı.

İşte Demirtaş'ın çaldığı o analiz;