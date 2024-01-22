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Özgür Demirtaş'ın marka kemeri gündem oldu! Değeri 30 bin lira

Özgür Demirtaş'ın marka kemeri gündem oldu! Değeri 30 bin lira Sosyal medyada sıkça ekonomiye ilişkin eleştirileriyle gündeme gelen Özgür Demirtaş'ın taktığı lüks bir markaya ait kemer dikkat çekti.