Özgür Demirtaş'ın marka kemeri gündem oldu! Değeri 30 bin lira

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Ekonomist Özgür Demirtaş, yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çekiyor.
Kendi YouTube kanalında yayın yapan ve ekonomiye ilişkin eleştiriler yapan Demirtaş, zaman zaman tepkileri üzerine çekiyor.
'Kemerleri sıkalım' uyarısı
Öte yandan Demirtaş, sosyal medya paylaşımlarıyla da vatandaşları uyarıyor. 'Kemerleri sıkalım' uyarılarıyla hafızalarda yer edinen Demirtaş, yeni bir paylaşımda bulundu.
Bir programa katılan Demirtaş'ın kuliste verdiği pozda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
30 bin liralık kemer
Taktığı kemeri görenler, Özgür Demirtaş'a yönelik eleştiriler getirdi.
Nedeni ise ekonomiye ilişkin her geçen gün eleştirilerini artıran Demirtaş'ın, pahalı bir markaya ait kemeri takması.
Kemerin değeri ise 30 bin lira.
İşte o kare...
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