Özgür Kaya: Zam oranının yüzde 30-33' e çekilmesini bekliyorum Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını beklerken İş ve SGK Uzmanı Özgür Kaya Ensonhaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "Zam oranının yüzde 30-33' e çekilmesini bekliyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

16 milyon emekliyi ilgilendiren maaş zammı haberi geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi oldu.

Emeklilere enflasyon farkı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Devlet Bahçeli'den seyyanen zam talebi

Salı partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilere verilen yüzde 25'lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığını belirterek, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

AK Parti yeşil ışık yaktı

Bahçeli'nin açıklamalarından sonra Habertürk yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler zam artışına yeşil ışık yakmıştı.

"Mümkündür"

Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var." dedi.

Erdoğan- Bahçeli görüşmesi

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede en önemli gündem maddesi ise emeklilerin maaş zammı oldu.

Ensonhaber gündemin nabzını tutuyor

Ensonhaber Youtube kanalında ise beklenen artış öncesi gündemin nabzı sıcağı sıcağına tutulmaya devam ediliyor.

'Gündem Özel' programının canlı yayın konuğu İş ve SGK Uzmanı Özgür Kaya oldu.

"Zam oranının yüzde 30-33' e çekilmesini bekliyorum"

Kaya, emeklilere seyyanen bir zam yerine zam yüzdelerinin artırılmasının daha doğru bir tercih olacağını aktardı.

Kaya, beklediği çözümün ise ise yüzde 25 olarak açıklanana zam oranının yüzde 30-33 seviyelerine çekilmesi olduğunu belirtti.

"Yasal düzenleme gerekiyor"

İş ve SGK Uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şöyle:

Seyyanen ya da herhangi bir isimle yapılacak bir artış için mutlaka yasal bir düzenleme gerekir. Memurlara yapılacak zam Meclis’te kabul edildi cebe konuldu.

"Seyyanen zammın uygulanması emeklilerde sağlıklı bir sonuç vermez"

Sayın Devlet Bahçeli emeklilerden gelen talepleri dikkate alarak işçi ve memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi yönünde çağrıda bulundu. Seyyanen zammın uygulanması emeklilerde çok sağlıklı bir sonuç vermez. Bu rakamlar üzerinde çok detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor.

"Seyyanen zamdan ziyade zam oranının yukarı çıkarılmasını bekliyorum"