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Haber Merkezi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne az kaldı.

1 Mayıs için sendikalar, rota olarak Kadıköy'ü belirledi.

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Saraçhane'ye gelen provokatörler, Taksim'e çıkmak istedi.

Amacına ulaşamayan eylemciler, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak istiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEKLİF EDİLDİ

Bunun üzerine bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından bölgeden ayrılmak isteyen Özel'in önünü kesen bir genç, 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı yapılmasını istedi.

"BEN SENDİKA DEĞİLİM"

"Başkanım bütün halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor, üniversiteler sizi bekliyor." dedi.

Özel gencin bu sözlerine karşılık olarak, "Taksim'e çağrıyı yaparsa sendikalar yapabilir." dedi.

Bu sözleri dikkate almayan ve ısrarla Taksim için çağrı yapılmasını isteyen genç, Özgür Özel'in bu sefer "Ben sendika değilim abicim" sözleriyle karşılaştı.