CHP'li Özgür Özel, 6 partiye ihtiyaçları olmadıklarını belirterek tek başlarına da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, muhalefet partileri için "Toplanmışlar 28 Şubat günü Ankara'da. Niyetleri başka, bunların niyetleri hükûmet ve iktidarı nasıl ele geçiririz, onun gayreti içindeler." sözlerine değindi.

"'İKTİDARA NASIL GELİRİZ' KONUŞUP PLAN YAPIYORUZ"

Her pazartesi saat 13.00'de Merkez Yönetim Kurulu toplantı salonunda bir araya geldiklerini belirten Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümeti ve iktidarı nasıl ele alırız, nasıl iktidara geliriz onun için konuşuyoruz, plan yapıyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. Buna da demokrasi diyorlar dünyada. Buna çok partili demokrasi diyorlar. Partiler, iktidara gelmek için plan, hazırlık yapıyorlar, vatandaşa anlatıyorlar vatandaş da karar veriyor kimin yapacağına.

"ZAM VE ZULÜM REJİMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Mesela siz de öyle çok bilindik yerlerde değil bir avukat bürosunda oturmuştunuz partinizin hazırlıklarını yapıyordunuz, 'İktidara nasıl gelirim?' diye. Allah size nasip etti, millet uygun gördü, aynı şeye talibiz. Millet uygun görürse sandıkla geleceğiz ve sizden daha iyi yöneteceğiz. Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz. Onun için hazırlık yapıyoruz cayır cayır.

Özgür Özel: 6 partiye ihtiyacımız yok VİDEO







"6 PARTİYE İHTİYACIMIZ YOK, TEK BAŞIMIZA DA HAZIRLANIYORUZ"

Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz, 6 partiyle birlikle yapılan toplantılarda da iktidara geldikten sonra bu tek adam rejimini nasıl iyi bir demokrasiye dönüştürürüz onu konuşuyoruz. İktidarı ele geçirme gayreti konusunda bir sıkıntımız yok ama sizin iktidarı teslim etmeme konusunda bir karın ağrınız var. Memlekete baş ağrısı yaratmaya kalkıyorsunuz, bütün sıkıntı orada. Ona da ne gücünüz yetebilir ne bu millet izin verebilir."