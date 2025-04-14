Özgür Özel AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

ANKA

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra CHP, sokağı işaret etti..

O günden itibaren halkı sokağa dökmeye çalışan ve sık sık da Batı medyasına röportaj vererek Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü..

AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik etti.