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İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, KDV ve ÖTV zamlarına dikkat çekti.

Art arda gelen zamlara tepki gösteren Özel, bu durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Öte yandan son zamlara ilişkin Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını da belirtti.

Dilekçelerini TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz.