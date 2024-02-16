Özgür Özel: Aday belirleme sürecinde yapay zeka da kullandık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ayrıca ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti.

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Yerel seçimler için sandık başına gitmeye sayılı günler kala CHP'de aday belirleme krizi yaşandı.

Çeşitli isimler, aday gösterilmedikleri gerekçesiyle partiye başkaldırdı ve istifa etti.

Bunun yanı sıra İyi Parti'ye geçen bazı isimler de oldu.

Konuyla ilgili tartışmalarının sürdüğü CHP'de Özgür Özel'den, aday belirleme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde toplam 16 anket firmasıyla çalıştıklarını söyledi.

Aday belirleme çalışmalarında yapay zeka kullanıldı

Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.

CHP Lideri Özel, “Yapay zekanın adayları var.” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

Yapay zeka ankette olmayan bir ismi ekletti

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını da ifade etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil, kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: