Özgür Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız

Kayseri'de basın mensuplarıyla buluşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "Adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi.

Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne Türkiye'ye ne de Kayseri'ye iyi gelmediğini görüyoruz. Enflasyona, dolara, euroya, işsizliğe ve sosyal hayata iyi gelmemiş. Kayseri'nin iş dünyasına da iyi gelmemiş, emekçi çalışanlarına da iyi gelmemiş. Kayseri neden anlamlı? Kayseri, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş seçimlerde ve yerel seçimlerde önemli destekler vermiş olan ve bunun karşılığını almayı bekleyen bir şehirken bugün durumu tamamen bambaşka bir noktada. Sadece geçen yıl yüzde 17,5 olan enflasyonun şu anda TÜİK'e göre yüzde 83 olduğunu, gerçek enflasyonun yüzde 200'ün üzerinde olduğunu biz değil pazardaki, marketteki, sokaktaki vatandaşlarımız söylüyor. Sadece son 1 yılda 'dolar buradan yukarıya gitmez, kötümser senaryo geride kaldı' dediklerinden beri dolar Türk parası karşısında yüzde 99,7 daha değer kazandı." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı adayı 6 partinin tam mutabakatıyla ilan edilecek"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayı 6 partinin tam mutabakatıyla ve 13'üncü cumhurbaşkanı olacak şekilde ilan edilecek. Adayı geç açıklamak bizim zararımıza olsa AK Parti niye rahatsız olsun? Şimdi biz AK Parti'yle bir halat çekme oyunu yaptık. Onlar bir ucundan biz diğer ucundan tuttuk. Biz onlara 'Siz adayınızı açıklayın' dedik. Çünkü açıklamıyorlardı ve Tayyip Erdoğan diye söylenti vardı. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladılar. Biz adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız."