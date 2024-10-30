Özgür Özel: Ahmet Özer hakkındaki iddialar haksız ve temelsizdir

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer'in gözaltı nedeniyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Savcılığın açıklamasında, gözaltı nedeninin ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' olduğu aktarıldı.

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"ÇİRKİN OYUNU, BÜYÜK KUMPASI GÖRÜYORUZ"

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Süreci yakından takip ediyorum.



Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş,



Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış,



Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir.



Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir.



Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz.

Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.

694 ÖRGÜT MENSUBUYLA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Özer'in, 10 yıllık süreçte 694 PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.