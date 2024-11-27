Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek

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İstanbul'da bulunan Esenyurt Belediyesi'ndeki terör skandalının yankıları sürüyor..

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz ay emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınmış, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmıştı..

Kararın ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla CHP, kent uzlaşısı adı altında Esenyurt Belediyesi için aday gösterdiği DEM Partili Ahmet Özer'e sahip çıktı..

Belediye önünde tepki mitingi ve nöbet tutan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer ile görüşmek istediğini ancak izin verilmediğini iddia etmişti.

Özgür Özel'e izin çıktı.

SİLİVRİ'DE AHMET ÖZER İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne giderek terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşecek.

ZİYARET CUMA GÜNÜ

Görüşmenin 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da gerçekleşeceği bildirildi.