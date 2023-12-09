Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresine katıldı

Kasım ayında düzenlenen CHP Kurultayı ile liderlik koltuğuna oturan Özgür Özel’in Almanya’ya ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) haftasonu yapılacak kongresine davetli olarak Almanya’nın Berlin şehrine giden Özel, burada önce SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'ı ziyaret etti.
Klingbeil ile bir araya gelen Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Almanya Başbakanı Scholz'un partisinin kongresine katıldı
Özgür Özel daha sonra Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özel görüşmelerin ardından SPD'nin kongresine katıldı.
Özel kongrede Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile selamlaştı.
Scholz ile selamlaştı: Arkasına oturtuldu
Özel'in Scholz'un hemen arkasında ayrılan bölümde oturduğu görüldü.
Son olarak Özel, kongrenin yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Sholz ve İspanya Başbakanı Başkanı Pedro Sanchez’le de bir araya gelecek.
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