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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Özer, çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Antalya Kampı'nın iptal edildiğini de duyurdu.

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Özel, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" açıklamasını yaptı.