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DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Antalya'ya inen Özel, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile partililer tarafından çiçek ve alkışla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile milletvekilleri eşlik etti.

ALANYA'YA ÖZGÜ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Karşılama töreninde Özgür Özel’e, Alanya’ya özgü hediyeler takdim edildi. Parti binasına çıkan Özel, önce başkanlık makamına geçti, ardından yönetimle bir araya geldi. Ardından Alanya Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından çiçeklerle karşılandı.

FESTİVALE KATILACAK

Buradaki programının ardından Özel, Gazipaşa’ya giderek, CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı ile Gazipaşa Belediyesi’ni ziyaret edecek.

Özgür Özel, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’ne katılacak.