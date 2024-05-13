Özgür Özel: Arapça ve sığınmacı düşmanı değiliz Arapça tabela tartışmaları ve sığınmacı meselesiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konunun Arapça ve sığınmacı düşmanlığına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır, sığınmacı düşmanı değiliz" dedi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, 'Suriyeli sığınmacılar ve Arapça tabelalar' konusunda CHP'li belediyelerin almış oldukları kararlara ilişkin konuşmuştu.

Özel, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir." demişti.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Özel'den bugün yeni bir açıklama geldi.

Tartışılan sözlerinin ardından bir açıklama daha yaptı

Manisa'da konuşan Özel, Türkiye'de yaşayan 6 milyona yakın vatandaşın ana dilinin Arapça olduğunu söyledi.

Özel, "Belediye başkanları toplantısında da aynısı söyledim. Bir kere ilgili yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim. İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir." dedi.

"Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapça"

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Özel, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Ayrıca Kuran, Arapçanın orijinal dilidir. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kur'an'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır."

"Sığınmacı düşmanı değiliz"

Özel, son olarak Türkiye'de yaşayan sığınmacıları düşman olarak görmediklerini de sözlerine ekledi.

Özel, "Bu ülkede düşmanlara istenmeyen fotoğraflar vermemeliyiz. Biz sığınmacı düşmanı değiliz. Suriye'de barış dünyada barış olsun. Herkes evine dönsün. Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Bir kez daha tüm siyasileri 'Arap' kelimesini küfür gibi kullanmaktan men ediyorum. Etrafımızda milyonlarca Arap komşumuz var." ifadelerini kullandı.