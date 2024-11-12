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Haber Merkezi

Asgari ücret şu anda net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete ise aralık ayının sonunda karar verilecek.

Aralık ayında asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu belirleyecek.

7 milyon çalışanı ve etkilediği alan bakımından tüm Türkiye'yi kapsayan bu oran için görüş ve öneriler geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, asgari ücretle de ilgili açıklamalar yaptı. 30 bin TL'nin altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

"EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALIDIR"

Özel, asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır ve emekliye bu aydan itibaren 17 bin lira yatırılmalıdır. Bir asgarinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Bu da 24 bin lira demek.

"30 BİNİN ALTINDA YOKUZ"

Onlar yüzde 30 yapalım 21 liraya çıkartalım diyorlar. Yılbaşından bu yana yüzde 76 oldu enflasyon. Bizim teklifimiz 30 bin lira. Biz bunun altında yokuz.



Asgari ücrette talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.