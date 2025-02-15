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Haber Merkezi

CHP'de ön seçim çalışmaları sürerken, Genel Başkan Özgür Özel'in turları da devam ediyor.

Özgür Özel, bugün Manisa'daydı.

Manisa’da Ahmetli İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sonrasında ise kısa bir açıklama yaptı.

ŞİİR OKUMAK İSTEDİ...

Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Ne Brecht’i bilir, ne şiiri bilir, ne sanat bilir, ne kültür bilir" diyen Özel, burada Asker Duası şiirini okumak istedi.

"SALDIR ASKER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Özgür Özel’e “Ziya Gökalp’in şiirini odasının bir köşesine assın, hiç değilse şiir nedir öğrenmiş olur” çağrısı yaptı.

Özel, bugün Ziya Gökalp’in şiirini yanlış okudu.

Özel, "Minareler mızrak, saldır asker" sözlerini kullandığı açıklamada şöyle dedi;

"MİNARELER MIZRAK, KUBBELER MİĞREF..."