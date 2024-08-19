Özgür Özel, ayağından vuruldu iddialarına net yanıt verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ayağından vurulmuş' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İddiaları FETÖ'cü hesaplar yaydı. Ayağımda ufak bir kırık var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağındaki kırık bazı söylentilere yol açtı...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumumum gayet iyi" demişti.

VURULDU İDDİALARI YAYILDI

Bugün ise bazı hesaplardan Özgür Özel'in ayağının kırılmadığına yönelik paylaşımlar geldi.

Özellikle bu hesaplar Özgür Özel'in ayağından vurulduğunu iddia etti.

NET CEVAP VERDİ

Bu iddiaların ardından ilişkin TV100 ekranlarında gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel ile yaptığı söyleşiyi açıkladı.

"FETÖ'CÜ HESAPLAR YAYDI"

Özgür Özel iddialara ilişkin, "İddiaları FETÖ'cü hesaplar yaydı. Ayağımda ufak bir kırık var" açıklamasını yaptı.

"İSTEYENE FİLMİ DE ATABİLİRİM"

Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: