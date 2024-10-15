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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Özel'in gündeminde savunma sanayii ek kaynak paketi ile başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yasa vardı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişmesi gerektiğini söyleyen Özel, başıboş sokak köpekleri yasasını uygulamayacaklarını belirtti.

BAŞIBOŞ HAYVANLARLA İLGİLİ KONUŞTU: BU YASAYI UYGULAMAYACAĞIZ

Özel konuyla ilgili, "Biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız asla da uygulatmayacağız." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı iptal etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Özel, "Bir çağrım da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üyelerine bu örtülü katliam yasasını Yüce Mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. AYM üyelerine sesleniyorum torununuzun gözlerine bir bakın ve bir an önce bu dosyayı karara bağlayın. Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacaktır." şeklinde konuştu.

"AYM BU YASAYI İPTAL ETMELİ"

Özgür Özel'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: