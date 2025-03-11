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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak.

İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor.

ÖZEL'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Emeklilere ek bir gelir olan ikramiyelerle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den değerlendirme geldi.

KIYMA HESABI YAPTI

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, daha önce alkol, güllaç ve pide hesabının ardından bayram ikramiyesiyle kıyma hesabı yaptı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE ET ALIMI 24 KİLODAN, 4 KİLOYA DÜŞTÜ"

Emeklinin ikramiyesindeki artışı değerlendiren Özel, 2018'de verilen ikramiye ile 24 kilo et alındığını dikkat çekerek, "Şimdi 4 kilo alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

"MÜJDE DİYE EMEKLİ İKRAMİYESİNİ DUYURDULAR"

Özgür Özel, emekli ikramiyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kent lokantası kuyruklarında tabii en çok emekliler var çünkü milyonlarca emekli geçim sıkıntısında. Bugün müjde diye müjde diye emekli ikramiyesini duyurdular. Gerçi müjde olsa, gerçekten müjde olsa Tayyip Bey dün çıktı, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Millete konuşma. O kadar emekli var. Müjde olsa demez mi. Emekli ikramiyesini 3 bin liradan işte CHP'nin söz verdiği gibi 22 bin lira yapıyorum, asgari ücret yapıyorum diye. 4 bin lira yapınca Abdullah Güler'e açıklatmışlar. Sen yani açıklanan rakamın ne kadar değerli olduğunu ne kadar değerli bir kardeşimin açıkladığından anlayacaksın.

"4 BİN LİRA DİYECEK DÖRDÜ DİYEMEDİ"

Bakın o rakamı açıklarken yanlışlıkla yutan, içine doğru, dışarı söyleyemiyor. Gerçi gerçekten pek rastladığımız bir özellik değil ama utandı söylerken, içine yuttu rakamı. 3 bin lira olan şeyi diyor, 4 bin lira diyecek dördü diyemedi. Bakın, 2018 yılı. Şunu hatırlayalım, 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyasında dedi ki; 'Her emekliye bir maaş ikramiye' Tayyip Bey dedi ki; 'Veremezler'. O zaman güya tarafsız cumhurbaşkanıydı. "Veremezler, olmaz." dedi. 7 Haziran'da seçimi kaybettiler. 1 Kasım'a giderken "Biz de vereceğiz." dediler. Bu ikramiye o ikramiye. Sonra o ikramiyeyi 3 yıl üstüne yattılar. 2018 seçimine giderken seçimden önceki son bayramda bin lira ikramiye verdiler.

"VERDİKLERİ PARA ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 18'İ"