Özgür Özel'den Soylu'ya: Çık ve açıkla

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun, CHP'li belediyelere yönelik sözlerini eleştirerek, "Senden korkan senden beter olsun. Çık ve açıkla" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir dizi ziyaret için geldiği Tokat’ta ilk olarak bir restoranda parti üyeleri ile sabah kahvaltısında buluştu.

Özgür Özel, daha sonra partisinin İl Başkanlığı'nda CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"Çık ve açıkla"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP’li belediyelere yönelik sözlerini eleştiren Özel, "Dün eline bir kırmızı dosya almış, bu dosyayı açıklayacağım. İçinden şu çıkacak, bu çıkacak. Külliyen yalan. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Fotoroman Süleyman, yalan bitmeden doğruyu konuşmaz. Efendim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin teröre verdiği destekleri açıklayacağım.' Böyle bir şey varsa dünden bugüne durmak, görevi kötüye kullanmandır. Hodri meydan, çık açıkla. Ama biz biliyoruz ki geçen sene bütçede '557 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist var' dedin. Hatta döküm verdin. 455'i PKK'lı, 80'i DHKP-C'li, 20'si MLKP, 2'si MKP'li dedin. Bir yıl geçti, hani vardı. Hem biliyorsun 557 teröristi, bir şey yapmıyorsun. Ortada geçen seneki yalanı duruyorken, dün akşam yüzünün kızarmadığı, kızarması gerektiği kadar kırmızı o dosyası gösteren Süleyman Soylu'ya diyoruz ki; yine blöf yapıyorsun, yine şantaj yapıyorsun. Senden korkan senden beter olsun. Bildiğin bir şey var da açıklamıyorsan, görevini kötüye kullanıyorsun. Gelecek haftayı beklemiyoruz. Pazartesi sabah istiyoruz. Çık ve açıkla." dedi.

"Bütün saldırıları beraber atlatacağız"

İYİ Parti'ye yönelik 6'lı masadan kalkma çağrısını da değerlendiren Özel, "Bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdılar. Bir süre başka siyasi partilere saldırdılar. Şimdi baktılar o şekilde olmuyor, bu sefer İYİ Parti üzerinden Millet İttifakı'nın diğer üyelerini ayırarak, İYİ Parti'ye birtakım çağrılarda bulunuyor. Meral Hanım kendisine yakışır, kendisinden beklenen cevabı yapıştırdı. Daha önce ifade ettik. Buradan tekrar ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde benzer saldırılar, benzer nifaklar, benzer tartışmalar, hatta iftiralar olacak. Bunların hiç birisine inanmasınalar. Bütün sarsıntıları, bütün saldırıları hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

"Belki iptal edilecek sınavı yaptılar"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan Kariyer Basamakları Sınavı'nı da eleştiren Özgür Özel, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı, kariyer basamakları sınavı yapıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi sınavdan önceye gün verdi. Ancak tarafları dinleme kararıyla bu sınavın sonrasına bir daha gün verdi. Tarafları dinlemeye karar verdi. Milli Eğitim Bakanı'na düşen Anayasa Mahkemesi gibi en büyük mahkemenin kararını verene kadar bu sınavı ertelemekti. Ama onalar bu sınavı ertelemek yerine, belki de iptal olacak bu sınavı dünya kadar öğretmeni zora sokarak, dünya kadar masraf ederek yaptılar." ifadelerini kullandı.