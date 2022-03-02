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    Özgür Özel: Bildiriye imza atan 104 amiralden özür dilenmeli

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Montrö Bildirisi'ne imza atan 104 emekli amiralden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 16:45
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    Özgür Özel: Bildiriye imza atan 104 amiralden özür dilenmeli

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

    Özel, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası bir kez daha gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili konuştu.

    104 emekli amiralin sözleşmeyle ilgili yayınladığı bildiriye değinen Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a çağrıda bulundu.

    "BİLDİRİCİ AMİRALLERDEN ÖZÜR DİLEYİN"

    CHP Grup Başkanvekili Özel, bildiri yayınlayan 104 emekli amiralden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

    "Bu kriz, bütün dünya önünde Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı." diyen Özel, 104 amiralle ilgili yargılamanın bir an önce son bulması gerektiğini sözleri ekledi.

    "BU KRİZ, MONTRÖ HASSASİYETİNİ ORTAYA ÇIKARDI"

    Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Bu kriz, bütün dünya önünde Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı. Tez elden 104 amiralden özür dilenmesi gerekir, haklarının iade edilmesi gerekir. Bu yargılama saçmalığını da bir an önce son bulması gerekir."

    Özgür Özel: Bildiriye imza atan 104 amiralden özür dilenmeli #1

    Özgür Özel: Bildiriye imza atan 104 amiralden özür dilenmeli #2


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