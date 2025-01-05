Özgür Özel: Bir an önce Suriyelileri göndermeliyiz

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başladı.

Hal böyle olunca Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşleri de hızlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili Erzurum'da konuştu.

"HANİ ESAD YÜZÜNDEN GELMİŞLERDİ, ESAD GİTTİYSE GİTSİNLER"

Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılan Özel, bir an önce Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Özel, Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü içinde beklemeye gerek kalmadığını ifade etti.

Özel, "Suriyeliler geldiler diyor, başımızın üstünde yerleri var diyor. İsteyen gider, istemeyen kalır diyor. Hani Esad yüzünden gelmişlerdi. Esad gittiyse gitsinler." dedi.

"SURİYELİLER SENİN BAŞININ ÜSTÜNDE DEĞİL, ERZURUMLULARIN AŞININ ÜSTÜNDE OTURUYOR"

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Suriyeliler geldiler diyor, başımızın üstünde yerleri var diyor. İsteyen gider, istemeyen kalır diyor. Hani Esad yüzünden gelmişlerdi. Esad gittiyse gitsinler. Suriyelileri seçmen yapmanın, onlardan alacağı oyla iktidara tutunmanın hesabını yapıyor ve diyor ki başımızın üstünde yeri var. Sayın Tayyip Bey Suriyeliler senin başının üstünde değil, Erzumluların aşının işinin üstünde oturuyor. Bir an önce Suriyelileri göndermek bu ülkenin gençlerine işsizlerine sahip çıkmak, bu ülkeyi kalkındırmak zorundayız. Bu verdiğin maaşla kimse geçinemiyor. Bu iktidarı hep bereber yolluyoruz. Halkın iktidarını kuracağız. Biz kazanacağız bu iktidarı biz değiştireceğiz.