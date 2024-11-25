ANKA

CHP dün parti genel merkezinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Cumhuriyet Işığında, Başöğretmenimizin Yolunda” etkinliği düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliğe öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel ve babası Talat Özel ile katıldı. Özel’in Bornova Anadolu Lisesi’nden öğretmenlerinin de yer aldığı etkinliğe, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ve onların öğretmenleri katıldı.

"ÖĞRETMEN MAAŞI VEKİL MAAŞINI YAKALAYANA KADAR HİÇBİR VEKİL ZAM ALMAYACAK"

Özel, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, kendi iktidarları döneminde öğretmen maaşının milletvekili maaşını yakalayacağını söyledi.

Özel, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkenin kurucusu, benim bugün oturduğum bu koltuğun ilk sahibi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk Cumhurbaşkanı, ‘Öğretmen maaşlarını ne yapalım’ diyenlere, ‘Mebus maaşı öğretmen maaşını geçmesin, yanlış olur’ demişti.



CHP’nin iktidarında, o parlamentonun hakim grubu CHP grubu olduğunda, ülkeyi CHP’li Milli Eğitim Bakanı ve CHP’li Cumhurbaşkanı yönetirken hızla öğretmen maaşlarını iyileştirmeye başlayacağız.



Buradan bütün Türkiye’ye söz veriyoruz: Öğretmen maaşı, milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyorum. Sonrasında milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak istiyorlarsa, öğretmen maaşlarına zam yapacak.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÖĞRETMENLER HATIRLATSIN"