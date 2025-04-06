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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp cezaevine gönderilirken, İBB Başkanlığı görevinden de alındı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yaptı.

LİSTEYE ALINAN YENİ MARKALARI AÇIKLADI

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, çok sayıda markayı boykot listesine dahil etti.

Özel, aralarında bazı medya kuruluşlarının da yer aldığı şirketlerin boykot edilmesini isterken, önceki günlerde ülke genelinde boykot çağrısında bulundu.

"CHP ÜYESİ SKODA’YA, VOLKSWAGEN’E, AUDİ’YE BİNMEYECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada Audi, Skoda ve Volkswagen’in de bu kapsama alındığını duyurdu.

Özgür Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mevcut arabanı kullanma demiyoruz ama Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçların yenisini almıyoruz. Bizim belediyelerde tamamı bu araçlardan neredeyse. Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. CHP üyesi Skoda’ya, Volkswagen’e, Audi’ye binmeyecek.

MAKAM ARACI OLARAK KULLANIYOR

Özel'in bu açıklamalarının ardından makam aracı olarak kullandığı otomobiller gündem oldu.

Özel'in boykot listesine aldığı otomobilleri makam aracı olarak kullanması dikkat çekti.