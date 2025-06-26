Özgür Özel Brüksel'de: Bir kez daha Türkiye'yi şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKAYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tutuklamanın ardından CHP ayağa kalkarken Genel Başkan Özgür Özel, bir yandan halkı sokağa döktü bir yandan da Batı medyasına verdiği röportajlarla Türkiye'yi şikayete başladı.

Özgür Özel, bu kez şikayetlerine Brüksel'de devam etti.

Özel, burada Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

"CHP'YE YÖNELİK BASKI ARTTI"

Katılımcılara seslenen Özel, 3 ay önce de yine aynı salonda bir konuşma yaptığını ve aradan yalnızca kısa bir süre geçmiş olmasına karşın Türkiye'de halk iradesine ve CHP'ye yönelik baskının yeni bir boyuta evrildiğini ifade etti.

AB'YE SİTEM ETTİ

Özel, konuşmasında, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nde gerekli baskıyı görmediğini söyledi.

Özel, "Erdoğan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde 10'unu bile hissettiğini söylesem yanlış olur. Erdoğan, şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ AĞIR BİR SALDIRI ALTINDA"

Şu anda Türkiye'de demokrasi ve adaletin ağır bir saldırı altında olduğunu ifade eden Özel, "Parti liderleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş insanları, STK temsilcileri, gazeteciler ve öğrenciler hakkında hukuksuz yargı süreci işletilmekte ve istisna olması gereken tutukluluk tedbiri bir genel kurala dönüştürülmekte." dedi.

"PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR YENİ BOYUTA EVRİLDİ"

Özgür Özel, Brüksel'de yaptığı şikayetlerde şunları söyledi:

Ülkemizde demokrasiye, halk iradesine ve partimize yönelik saldırılar yepyeni bir boyuta evrildi. Demokratlar arasındaki dayanışmaya çok önem veriyoruz. Türkiye'deki otoriterlik arttı, artmaya devam ediyor. Bölgemizde ise yeni çatışmalar patlamaya başladı. Demokrasi ve adalet ağır bir saldırı altında. Parti liderleri, siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, öğrenciler hakkında hukuksuz yargı süreçleri işletilmekte ve istisna olması gereken tutukluluk tedbiri genel bir kanı olmaya başladı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZIN ÜNİVERSİTE DİPLOMASİ İPTAL EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığının ilan edildiği gün tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne konulmuştur. Kendisi ile birlikte belediye başkanlarımız da cezaevindedir. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal edilmiştir. 19 Mart'ta diploma iptalinin ertesi günü gözaltına alınmış ve sonra tutuklanıp cezaevine konulmuştur. Biz bu süreci '19 Mart' darbesi olarak nitelendirdik.

"ERDOĞAN YÜZDE 10'UNU BİLE HİSSETMİYOR"

Her hafta sonu bir büyükşehirde en büyük protesto mitinglerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte PES'in Başkanı ve yöneticileri Türkiye'ye gelerek ya da uzaktan verdikleri desteğe müteşekkiriz ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumda AB ülkelerinden hissetmesi gereken basıncın yüzde 10'unu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Erdoğan şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta, Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekte ve Türkiye'de yüzde 51 ile seçildiği pozisyonda son yapılan anketlerde yüzde 30'un altına düşmüştür.

BASKILARI ARTIRIN ÇAĞRISI

Maalesef Avrupa'daki ülkeler, yöneticiler Erdoğan'ı alternatifsiz gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok izlenimini kullanmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde hepimizin güvenlik endişesi içinde olması kadar normal bir şey yoktur ama burada çok hassas bir nokta var. Güvenlik endişelerini sağcılar kadar dile getirir, onlarla birlikte körükler bunu ana gündem maddesi yaparsak onların bizi çekmek istediği çukura düşmüş oluruz.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİ SADECE BİR TAKVİM MESELESİDİR"