Özgür Özel bu kez de asgari ücret hesabını tulum peyniri ve bal üzerinden yaptı

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce altın ve Konya'nın yöresel yemeği olan etli ekmek üzerinden asgari ücret hesabı yapmıştı.

Özel bu kez de tulum peyniri ve bal üzerinden asgari ücret hesabı yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Erzincan’a gelen Özel, Müftülük Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katıldı.

TULUM PEYNİRİ VE BAL ÜZERİNDEN ASGARİ ÜCRET HESABI...

Özel, geçen yıl asgari ücretle alınan tulum peyniri ve bal miktarlarını karşılaştırdı.

Özel, geçen sene asgari ücretlinin 85 kilo tulum peyniri alabildiğini ancak bu yıl miktarın 55 kiloya düştüğünü söyledi.

Özel daha sonra, "Nerede bu 30 kilo tulum peyniri?" diye sordu.

"30 KİLO TULUM PEYNİRİ NEREDE?"

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Geçen sene asgari ücret 17 bin 2 liraydı. Kilosu 200 lira olan tulum peynirinden, asgari ücretli bütün maaşıyla Erzincan tulum peyniri alsa 85 kilo alabiliyordu. Bu sene asgari ücreti 22 bin lira yaptı, Erzincan tulumu 400 lira olmuş. Bu sene 55 kilo alabiliyor. Asgari ücret, geçen sene 85 kilo tulum peyniri alırken, bu sene 55 kiloya düştü. Her asgari ücretliden 30 kilo tulum peynirini çeşitli hesaplarla ve ‘Gerçek enflasyon değil beklenti enflasyon’ deyip düşük zam vererek çaldınız. Nerede bu 30 kilo tulum peyniri?"

"BU SENE 44 KİLO BAL ALINABİLİYOR"

Özel, daha sonra aynı şekilde Erzincan balı üzerinden de benzer bir hesap yaptı.

Asgari ücretlinin geçen sene 68 kilo bal alabiliyorken bu yıl miktarın 44 kiloya düştüğünü aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı: