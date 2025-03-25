Özgür Özel bugün Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon, büyük bir yolsuzluk ağını ortaya çıkardı.

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

ÖZEL İSTANBUL'DAN AYRILMIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.

CEZAEVİNE GİDECEK

Özel, bugün saat 09.30'da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.

GRUP TOPLANTISI İSTANBUL'DA

Öte yandan CHP, TBMM Grup Toplantısı'nın bugün İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

CHP'den yapılan açıklamada, saat 13.30'da gerçekleştirilecek grup toplantısının Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini bildirdi.