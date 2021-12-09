Meclis'teki görüşmelere burnunda bandajla katılan Özgür Özel, bunun oturumlardaki kavgalardan olmadığını duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı...

Özellikle dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te çıkan yumruklu kavga sonrası, CHP'li Özgür Özel'in de burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

KAVGADAN DEĞİL

Meclis'teki oturumlara burnunda bandajla çıkan Özel, dün 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Burnundaki bandın Meclis'teki kavganın ardından yapıldığı öne sürülen Özel, bant için 3 gün önce geçirdiği bir operasyonun ardından sarıldığı bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı;

Özgür Özel burnundaki bandajı açıkladı VİDEO

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Burnumdaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz gün de izlediniz. Pazar günü geçirdiğim planlı küçük bir operasyon sonrası 3 günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var."