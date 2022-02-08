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    Özgür Özel: Camilere gitmeyen faturaların cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır

    Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili CHP'li Özgür Özel, Meclis'te basın açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 14:51
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    Özgür Özel: Camilere gitmeyen faturaların cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır

    Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı alması kamuoyunun gündemine oturdu.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün TBMM'de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

    Cemevlerinin elektrik faturalarını ödemiyoruz açıklamasına CHP olarak destek veren Özgür Özel, camilerin faturalarının ödenmesinin ise ayrımcılık olduğunu vurguladı.

    CEMEVLERİ İBADETHANEDİR

    Cemevlerinin ibadethane sayılmasıyla da ilgili Meclis'te sık sık yasa teklifi verdiklerini hatırtan Özel "Cemevlerine fahiş elektrik faturaları geliyor. CHP'nin çok sayıda vermiş olduğu kanun teklifi var. Cemevleri ibadethanedir. İbadethanelerden elektrik alınmaması doğrudur. Camilere gitmeyen faturaların Cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır." ifadelerini kullandı.

    Özgür Özel: Camilere gitmeyen faturaların cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır #1


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