Özgür Özel: Camilere gitmeyen faturaların cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır

Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili CHP'li Özgür Özel, Meclis'te basın açıklaması yaptı.

Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı alması kamuoyunun gündemine oturdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün TBMM'de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Cemevlerinin elektrik faturalarını ödemiyoruz açıklamasına CHP olarak destek veren Özgür Özel, camilerin faturalarının ödenmesinin ise ayrımcılık olduğunu vurguladı.

CEMEVLERİ İBADETHANEDİR

Cemevlerinin ibadethane sayılmasıyla da ilgili Meclis'te sık sık yasa teklifi verdiklerini hatırtan Özel "Cemevlerine fahiş elektrik faturaları geliyor. CHP'nin çok sayıda vermiş olduğu kanun teklifi var. Cemevleri ibadethanedir. İbadethanelerden elektrik alınmaması doğrudur. Camilere gitmeyen faturaların Cemevlerine gitmesi ayrımcılıktır." ifadelerini kullandı.