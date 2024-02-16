CHP, kalesi olarak adlandırdığı İzmir'de çalışmalarını yürütüyor.
Genel Başkan Özgür Özel, iki gündür İzmir'de temaslarını sürdürüyor.
Dün İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özgür Özel, bugünkü programlarını ilçelere ayırdı.
İzmir'de temaslarını sürdürüyor
Özgür Özel, ilk olarak Dikili ilçesinde vatandaşa seslendikten sonra Bergama ilçesine geçti.
Otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Özel, talihsiz bir an yaşadı.
Yanlış eli kaldırdı
Konuşmasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan başka birisinin elini kaldırdı.
Özel'i ise kaldırdığı elin sahibi uyararak Cemil Tugay'ın elini kaldırmasını sağladı.
Överken tanıyamadı
Özel'in, "Tüm dünyadan kaynak bulan, sorunları gören, hızla çözen benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada Cemil Tugay." derken yanlış eli kaldırması ise dikkat çekti.
Yapay zekayla aday belirliyordu
Adayları yapay zekayla açıkladıklarını belirten Özel'in adayı tanımamasına partililer tepki gösterdi.
Sosyal medyada gündem oldu
Bu anlar sosyal medya gündem olurken kullanıcılardan görüntülere ironik yorumlar geldi.
"Açıkladığı adayı tanımıyor", "CHP'nin düştüğü hale bak" gibi yorumlar yapan CHP'liler, partideki son durumu gözler önüne serdi.
İzmir adayının talihsizlikleri
CHP'de İzmir'de yaşanan aksaklıklar bununla da sınırlı değil.
Dün gerçekleştirilen tanıtım toplantısında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahneye çıkacağı esnada merdivenlere takılarak düşmüştü.
O talihsiz anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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