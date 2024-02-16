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Özgür Özel, Cemil Tugay'ı tanımadı! Yanlış eli kaldırdı

Özgür Özel, Cemil Tugay'ı tanımadı! Yanlış eli kaldırdı İzmir'de seçim çalışmaları yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bergama ilçesinde halkla buluştu. Burada Cemil Tugay'ın adını anons eden Özel, Tugay'ın eli yerine başka bir partilinin elini havaya kaldırdı.