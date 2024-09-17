Özgür Özel: CHP döneminde 1 litre rakı 140 lira olacak Marmara Adalar Belediyesi'ni ziyaretinde halka hitap eden Özgür Özel, CHP döneminde 1 litre rakının 140 lira olacağını söyledi.

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ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerini ziyarete devam ediyor.

Özel, bu kapsamda Balıkesir'de Marmara Adalar Belediyesi'ndeydi.

CHP Lideri burada halka hitap etti.

Konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, alım gücü ve hayat pahalılığı konularına değindi.

Kendi iktidarlarında ihtiyaçların ucuza karşılanacağını belirten Özel, CHP döneminde 1 litre rakının 140 lira olacağını söyledi.

"CHP DÖNEMİNDE 1 LİTRE RAKI 140 LİRA OLACAK"

Özel, şöyle konuştu:

"CHP gelince bir dönem değil bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesaplayın. Maaş bugünkü maaş kadar olsun masraflardan 1 sıfır atın.

Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler sonra Adalılar sadece rakıyı alkışladılar diye."