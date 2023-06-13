Türkiye, kritik seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu.
6’lı masa olarak başlayıp, 7’li koalisyona dönen, HDP’nin desteğiyle oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 12’nci yenilgisini aldı.
Seçmenin beklentilerine her zamanki gibi karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu, kendi cephesinde de tepkilerin odağındaki isim oldu…
Artık onu partiye doldurduğu delegeleri dışında kimse istemiyor.
Öyle ki, halkın desteğini almak için karış karış gezdirdiği belediye başkanları bile.
“Oğlum” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rest çektiği Kılıçdaroğlu, istifa etmemek için elinden geleni yapıyor..
Koltuk yarışında ilk adaylığını duyuran Özel oldu
CHP’de Genel Başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor..
Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel'in kendisine "Adayım" dediğini duyurdu..
"Aday mıyım? adayım! Hazır mıyım? Hazırım"
Ağırel, Özgür Özel'in kendisine dediği ifadeleri canlı yayında söyledi:
Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim.
Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum.
Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım.