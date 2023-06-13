Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday Seçimlerin ardından CHP'de başlayan iç hesaplaşmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.. Gazeteci Murat Ağırel, Grup Başkanvekili Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

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Türkiye, kritik seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu.

6’lı masa olarak başlayıp, 7’li koalisyona dönen, HDP’nin desteğiyle oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 12’nci yenilgisini aldı.

Seçmenin beklentilerine her zamanki gibi karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu, kendi cephesinde de tepkilerin odağındaki isim oldu…

Artık onu partiye doldurduğu delegeleri dışında kimse istemiyor.

Öyle ki, halkın desteğini almak için karış karış gezdirdiği belediye başkanları bile.

“Oğlum” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rest çektiği Kılıçdaroğlu, istifa etmemek için elinden geleni yapıyor..

Koltuk yarışında ilk adaylığını duyuran Özel oldu

CHP’de Genel Başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor..

Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel'in kendisine "Adayım" dediğini duyurdu..

"Aday mıyım? adayım! Hazır mıyım? Hazırım"

Ağırel, Özgür Özel'in kendisine dediği ifadeleri canlı yayında söyledi: