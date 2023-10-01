Özgür Özel CHP Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultaya kadar grup başkanlığını resmi olarak sürdüreceğini ama fiili olarak bu görevi yapmayacağını söyledi.

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Türkiye yeniden bir seçime hazırlanırken, siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan yerel seçimler için adaylar belirlenirken bir yandan da 'değişim' rüzgarları esiyor.

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek CHP Kurultay'ında Kılıçdaroğlu'nun karşısına 4 rakip çıkacak.

İçlerinde en dişlisi olanı ise Özgür Özel..

Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Fiilen bıraktı

Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını duyurdu.

Görevi resmen bırakamadı

Grup içi tartışmalar yaşanmaması için istifa etmediğini vurgulayan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen yapmayacağını söyledi.

"Genel Başkan’la mutabakata vardık"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel şunları kaydetti:

Arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Genel başkanla baş başa görüştük, mutabakata vardık. Bugün verilecek istifa nedeniyle grup seçimi olacaktı. Ancak grubu iç tartışmaya, rekabete sokmamak için anlaştık. Zaten kongrelerde olacağım. Fiilen grup başkanlığı yapamayacağım. Grup konuşmalarının yapıldığı salı günleri grupta olmayacağım. Eğer ben seçilirsem zaten genel başkan olacağım, grup başkanlığına gerek olmayacak. Sayın genel başkan seçildiği taktirde gerekli seçimin yapılması için kurultay sonrası adım atacağız.

Makam aracını kullanmayacak

Özel, kurultay sürecinde yapacağı il ziyaretlerinde de grup başkanı olması dolayısıyla tahsis edilen makam aracını kullanmayacağını söyledi.