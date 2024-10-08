Özgür Özel yasak aşk iddiasıyla ilgili sert konuştu: Alnınızı karışlamazsam namerdim CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilişkisi olduğu iddialarına çok sert yanıt verdi. Özel, iddiayı ortaya atanlara yönelik, "Algı operasyonları yapanlara ve partimi böyle alt edebileceklerini düşünenlere karşı söylüyorum! Hodri meydan! Buradayız, teslim olmuyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, daha sonra hakkında Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile çıkan yasak aşk iddiasıyla ilgili konuştu.

Özel, kürsüden Gülşah Durbay ile ilgili yasak aşk iddiasını ortaya atanlara meydan okudu.

YASAK AŞK İDDİASIYLA İLGİLİ ÇOK SERT KONUŞTU

Önce Durbay'dan övgü dolu sözlerle bahseden Özel, "18 yaşında bu partiye üye olmuş, yıllardır hizmet eden Manisa'nın tam mutabakatıyla... Gülşah Durbay'la biz Manisa'da il 13. 9 oy aldık, 18 aldık, 21 aldık, 23 aldık. Hep beraber yürüdük. Manisa'da bir kişiyi dışarıda bırakmadan kimseyi küstürmeden yüzde 59 oy aldık bu yıl." dedi.

Sözlerine devam eden Özel daha sonra bu iddiayı ortaya atanların CHP'li olmadığını dile getirdi.

"ALNINIZI KARIŞLAMAZSAM NAMERDİM"

İfadelerini giderek sertleştiren Özel, "Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar, alnınızı karışlamazsam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız." şeklinde konuştu.

"HODRİ MEYDAN, BURADAYIZ"

Özgür Özel son olarak ise parti içerisinde karışıklık çıkarmak için bu iddiayı ortaya atanlarla ilgili, "Partimi böyle alt edebileceklerini düşünenlere karşı söylüyorum! Hodri meydan! Buradayız, teslim olmuyoruz." dedi.

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Zor bir konuya geldik. Siyaset zor bir yol. Sen dava arkadaşına bakacaksın, en kötü gününde birbirine tutunacaksın. Uzaktan gelen taşa bakmayacaksın. Üniversiteden beri hayat arkadaşım olan, çocuğumun annesinin boşanma davası açtığını yazdılar, doymadılar. Akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşında bu partiye üye olmuş, yıllardır hizmet eden Manisa'nın tam mutabakatıyla... Gülşah Durbay'la biz Manisa'da il 13. 9 oy aldık, 18 aldık, 21 aldık, 23 aldık. Hep beraber yürüdük. Manisa'da bir kişiyi dışarıda bırakmadan kimseyi küstürmeden yüzde 59 oy aldık bu yıl. Gülşah Durbay, Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, daha önce hiç kazanmadığımız ilçeyi, muhafazakar kodların en kuvvetli olduğu ilçeyi aslanlar gibi kazandı. Gerçekten utanıyorum. Bizim kızımız olan Gülşah'ın yıllardır bağırsağından rahatsızlığı var, bu durumu en yakından takip eden ben ve eczacı olan eşim. Sonra rahatsızlığı çıktı. Kendisi 'ben açıklayacağım' dedi.

"CÜRMÜNÜZ KADAR YER YAKARSINIZ"

Şimdi CHP'li gibi görünenleri sahada gören var mı, örgütte gören var mı, son seçimde gören var mı? Farklı fikirler olur partide. Kamuoyu önünde tartışacak argüman olmayınca böyle şeyler yapmanın, iktidarla geçmiş bağlantıları olanların kirli oyunlarının benim için bir anlamı yok. Sadece bilin, bu kişiler CHP'li değiller! Bu oyunca gelelim istiyorlar. Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin bir şey olmalıdır, o adam isterse o kadın oraya gelebilir densin istiyorlar. O kadının yıllarca verdiği emeğin, çalışmanın afişler asmanın bir etkisi yok diyorlar. Ama biz bunu hiç kimseye dedirtmeyeceğiz! Bu partiye dışarıdan saldıranlar, bir adım geri adım atarsan namerdiz! Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar, alnınızı karışlamazsam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Eski genel başkanım Altan Öymen 'hodri meydan' deme, güreş terimidir siyaset değil dedi. O yüzden ben siyaseten değil, gizli hesaplarda toplanmış havuzlarda bir araya gelenler, gayrıresmi toplanan paralarla geçmiş seçimde adayımıza oy verilmemesine uğraşan algı operasyonlar yapanlara ve partimi böyle alt edebileceklerini düşünenlere karşı söylüyorum! Hodri meydan! Buradayız, teslim olmuyoruz!"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Durbay ayrıca, mahkemede bu iddiayı ortaya atanlarla hesaplaşacağını dile getirdi.

Yaşananlar sonrası "Yasak aşk" iddialarını ortaya atan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın ile ilgili karar verildi.

Küçükaydın partiden ihraç edildi.

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KILIÇDAROĞLU'NU ARADI: O İSİMLERİ MAHKEMEYE VERECEĞİM

Olayın yankıları sürerken Özgür Özel ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in 'itibar suikastına' karşı hukuki olarak harekete geçtiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da telefon ettiğini anlattı.

Saymaz, Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Efendim sizin çevrenizden üç kişi, bu itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı" dediğini aktardı.

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na, "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'e ilgili kişileri uyaracağını söyledi ve "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" ifadelerini kullandı.

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