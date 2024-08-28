Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde birinci parti olacak

AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP Edremit İlçe Başkanlığı'nın ardından belediye başkanlığına geçen Genel Başkan Özel, ilk olarak zeytin fidanı dikti.

CHP Lideri Özel, zeytin fidanı dikiminin ardından bölge halkına hitap etti.

"YEREL SEÇİMLERDE YAŞADIĞIMIZ BAŞARIYI İLERLETECEĞİZ"

Özel, yerel seçimlerde yaşadıkları başarıyı parti olarak ilerleteceklerini kaydetti.

İddialı sözlerine devam eden Özel, 31 Mart gecesi partisini destekleyenlere verdiği ilk sözü tuttuğunu dile getirdi.

Özel daha sonra, ilk genel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaparak iktidar olacaklarını öne sürdü.

"İLK GENEL SEÇİMLERDE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ BİRİNCİ OLACAK, İKTİDAR OLACAK"

Özel, "Şimdi sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki inanın ki ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Dedim ki '1970'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu, Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı.' Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı Edremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki inanın ki ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak."