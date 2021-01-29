Özgür Özel: CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir

CHP'li Özgür Özel, istifa kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etmişti.

Üç isim, Mecliste ortak basın toplantısı düzenleyerek ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Çelebi, Aksoy ve özel gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

İLK AÇIKLAMA ÖZGÜR ÖZEL'DEN GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise istifaların ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"KAPILAR KENDİLERİNE HEP AÇIK OLDU"

Özgür Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz tek adam rejiminin zulmü, baskısı, yarattığı yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizlik ortamında yapılacak ilk seçimlerde bu rejimin mağdurlarının, yeniden demokrasiyle birlikte yeniden kurulacak toplumsal barışla birlikte, huzur ortamıyla birlikte geleceğin kendileri, çocukları için çok daha iyi olmasını bekleyen çok sayıda insanı, vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden beyanlar ve ifadeler duyduk.

Sürecin başından sonuna kadar takip etmiş CHP Grup Başkanvekili olarak, sayın genel başkanımız bu süreçte sabırlı ve toleranslı iyi niyet göstermiş. Kendisine mektup yazıldığını, birtakım taleplerini iletildiği süreçte kapının kendilerine açık olduğunu, CHP'de genel başkanla yapılacak her türlü görüşmede böyle bir talebin karşılanacağı söylenmiştir."

"CHP'NİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Gelinen bu noktadan bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. CHP Kuva-yi Milliye'den kökünü alan, CHP Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında asker, sivil yurtseverlerin mahkemelerde, cezaevlerinde 1 dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne genel başkanı, ne kararlılığı, ne programı değişmemiştir.

Bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik.

"CHP KENDİ YOLUNDA DEVAM EDECEK"

CHP 100 yılı aşkın süreçte yolundan dönmedi, dönmeyecektir. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal huzuru ve barışı için, daha iyi gelecek, yoksulluktan kurtulmak için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların saray tarafından, bugün yaşananların tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle takip ediyoruz.

Bir bakanın istifasının 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekillerin istifasının canlı yayında yayınlıyor olmasının bir anlamı vardır. Bunu vatandaşlarımız yakından takip etmiştir. Biz de bunu yakından takip ettik ve not ettik. CHP tüm eleştirileri, parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı bir kişinin değil, partinin milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu partidir. Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlığı hedefine yürüyecektir. Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz."