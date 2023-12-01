Özgür Özel: CHP, Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu olacak CHP Genel Başkanı Özel, "Toplumda yenileşme talebi var. Bunu yapmazsak savruluruz" dedi. Özel, partisiyle ilgili bir de iddiada bulundu.

AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde önceki dönemlerde görev alan isimlerle bir araya geldi.

Özel, Meclis'te görev yapan eski 83 milletvekiliyle parti genel merkezinde buluştu.

Toplantıda konuşan Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gayret gösteren, maddi ve manevi destek olan, illerinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan, 28 Mayıs akşamı üzüntüyü ve travmayı en çok yaşayanlarla birlikte olduğunu ifade etti.

CHP Lideri, partisinin geleceğine dair iddiaları ifadeler kullanırken, "En iyi yönetilen kurum haline getireceğiz." mesajı verdi

"28 Mayıs'ta duygusal kopma yaşandı"

Türkiye'de 28 Mayıs'ta duygusal kopmanın yaşandığını, sahada hep birlikte gördüklerini belirten Özel, şöyle dedi:

Geçmiş dönemde vekaletini yürüttüğünüz kişilerin ne hissettiğini siz sahada gördünüz.



Benim açımdan kolay değildi. 12 yıllık milletvekilliği, 8 yıllık grup başkanvekilliği deneyiminden, bu büyük üzüntüden sonra yeni bir şeyler söylemek ve bunun gerçekten yeni, etkili ve kuvvetli bir değişim olacağını ifade etmek.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi yönetilen kurum yapacağız"

Özel, partisinin bir daha seçim kaybetmemesi için üzerlerine düşen fedakarlık ve sorumlulukları yerine getireceklerini açıkladıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

Sorumluluk düştü. Sorumluluğu nasıl yerine getireceğimize ilişkin net bir tanımlama yaptık.



Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getireceğiz.

"Eleştirilere açık olmalıyız"

Özgür Özel, önceki dönem milletvekillerine, partinin üzerinden ellerini çekmemelerini ve eleştirilere açık olduklarını söyledi.

Ortaya koydukları esas vizyonun, Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek ve iktidar olmak olduğunu vurgulayan Özel, bunu, yeni ve genç kadrolar ile daha çok kadınla yapacaklarını kaydetti.

"Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var"

Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi olduğuna dikkati çeken Özel, "Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda üç şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt." sözlerini sarf etti.

"Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız"

Başarı göstermek zorunda olduklarını belirten Özel, şu görüşleri paylaştı:

Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz. Toplumda bir yenileşme talebi olduğu ortada. Ancak bu kadar köklü bir kurumun, tecrübeyi ve tecrübenin zamanın imbiğinden süzerek zihninde biriktirdiklerini dile getirmesi ve bizim bundan istifade etmemiz bir zaruret.



Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız. Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)