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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda konuştu.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, partisinde eşitlikçi anlayışın hakim olduğunu iddia etti.

Özel, daha sonra CHP'de inançlara saygısızlık veya başörtüsüne düşmanlık gibi bir durum olmadığını da belirtti.

"CHP'DE İNANÇLARA SAYGISIZLIK ANLAYIŞI HAKİM DEĞİL"

Yine partisinde kendi yaşam biçimini dayatmanın olmadığını da öne süren Özel, 'CHP'de diğerinin hakkını kendinden çok savunan eşitlikçi bir anlayış olduğuna' da vurgu yaptı.

Özgür Özel konuyla ilgili ise, "CHP'de, inançlara saygısızlık, başörtüsüne düşmanlık veya kendi yaşam biçimini dayatmak falan değil, aksine diğerinin hakkını kendinden çok savunan bir eşitlikçi anlayış hakimdir." ifadelerini kullandı.