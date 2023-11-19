Özgür Özel'den HEDEP'le ittifak sinyali: Kayyumlara karşıyız Kayyum uygulamasına karşı olduklarını belirten Özgür Özel, genel seçimlerin ikinci turu öncesi Zafer Partisi'yle yapılan gizli protokolün Kürt seçmenleri rahatsız ettiği söyledi. Özel, HEDEP ile ilgili ittifak için ise, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" dedi.

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CHP'de yapılan kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi başaran Özgür Özel, partisinin yeni genel başkanı oldu.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte partide değişim isteyenlerin başını çeken Özel, seçmenin değişimden umutlu olduğunu söyledi.

Psikolojik üstünlüğün muhalefete geçeceğini belirten Özel, "Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak." dedi.

CHP lideri Özel daha sonra HEDEP ile ittifak konusunda açık oldukları sinyalini verdi.

HEDEP'li yöneticileri CHP Genel Merkezi'ne davet ettiğini söyleyen Özel, bir görüşme olacaksa açıktan yapılması taraftarı olduğunu vurguladı.

HEDEP ile ittifak sinyali verdi

Özel daha sonra genel seçimlerde ikinci tur öncesi Zafer Partisi'yle yapılan protokolden bazı Kürt seçmenlerin rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Özel son olarak ise terörle bağlantılı oldukları için kayyum atanan belediyelerle ilgili konuştu.

BirGün'ün aktardığına göre Özel, kayyum uygulamasına kökten karşı olduklarını belirtti.

"Zafer Partisi'yle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini duydum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“CHP’nin bugün yakaladığı ivme ile belli ittifak kapıları aralanamasa da başarılı olabileceğini görüyorum. HEDEP Eş Genel Başkanları ile aradıklarında ayrı ayrı görüştük. Onlara da söyledim. ‘Ziyarete gelmek isteriz’ dediler, beklerim dedim. ‘Meclis’e mi’ diye sordular, ‘Hiç fark etmez’ dedim. Genel Merkez’e de gelebileceklerini söyledim. Tercihi onlara bıraktım. Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. ‘Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim’ deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz. Mesela Zafer Partisi'yle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır’da, ‘Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz’ diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi’’

"Kayyum işine kökten karşıyız"