Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, Cumhurbaşkanı adaylık sürecine resmen bugün başladıklarını duyurdu.

Özel, daha sonra CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini işaret ederken, adayın CHP'ye üye olan herkesin oyuyla belirleneceğini duyurdu.

CHP, CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN ÜYELERE SORACAK

Bugün yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu anlatan Özel, “İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem Başkan"la, Mansur Başkan'la konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.” dedi.

Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını, parti üyelerinin belirleyeceğini belirterek, bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısında bulundu.

"EKREM VE MANSUR BAŞKAN'LA KONUŞTUK DEĞERLENDİRDİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi:

İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem Başkan'la, Mansur Başkan'la konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da ‘partim görev verirse’ diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BELİRLEMEYE KADAR YENİ BİR SÜRECİN İLK GÜNÜNDEYİZ"

İşte bunun için artık yeni bir takvimi başlatıyoruz. Yeni bir çağrı yapıyoruz. Bugün yeni yürüyüşün ilk günüdür. Bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerin teker teker tespitinden, partimizin programını bir iktidar programına dönüştürmekten, cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecinin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız.

"ADAYI SAYILARI 1 MİLYON 600 BİNE YAKLAŞAN CESUR YÜREKLE BELİRLEYECEĞİZ"