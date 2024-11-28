Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayını belirleme yükünü bölüşeceğim

İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'e, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci soruldu.

Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını tek başına belirlemeyececeğini, anket yöntemiyle parti üyelerine soracağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KARARINI TEK BAŞIMA VERMEYECEĞİM"

Özel, "Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim. En doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim. En doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Önce iktidar değişecek, geçiş dönemi olacak. Sonrasında herkese makam, mevki var. O yüzden bu işin içinden büyük bir mutabakat ve büyük bir işbirliği ve güç birliğiyle çıkarız. Sonra Türkiye'yi güçlü bir parlamento ve yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese makam mevki bulunur."

"MANSUR YAVAŞ'IN BİR İDDİASI VAR, BUNDAN DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

Daha sonra Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Mansur Yavaş'ın bir iddiası olduğunu ifade eden Özel, 'Bundan daha doğal bir şey olamaz' dedi.

Özel şunları söyledi: