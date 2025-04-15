Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Haber Merkezi

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

2022 yılında Özel'in, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması sonrası manevi tazminat davası açıldı.

Bu davanın sonuca bağlandığını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, X hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"75 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT"