Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.
2022 yılında Özel'in, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması sonrası manevi tazminat davası açıldı.
Bu davanın sonuca bağlandığını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, X hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"75 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT"
26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.
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