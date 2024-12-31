Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeni yılını kutladı

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Yeni yıla girmeye sayılı saatler kaldı...

2024 yılının son gününde ise siyaset gündemi bir hayli hareketli.

ÖZEL'DEN TELEFON TRAFİĞİ

Yılın son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi telefon trafiği yürüttü.

Konuya ilişkin CHP'den açıklama yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİ YILINI KUTLADI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak yeni yılını kutladı.

GENEL BAŞKANLARI ARADI

Özel, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi partilerin genel başkanlarını da telefonla arayıp, yeni yıllarını kutladı.

CHP Lideri Özel’in telefonla görüştüğü isimler şu şekilde:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş.

TEMENNİLERİNİ İLETTİ

CHP Lideri Özel görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.