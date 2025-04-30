Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"BÖYLE BİR NİYETİM YOK"

CHP lideri Özel'in cevabı şu şekilde:

Benim baştan beri böyle bir niyetim yok. Ben şunu hep gördüm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Katı bir CHP'liyim ben. Ben organik CHP'liyim, orijinal CHP'liyim. Saatin vidasından geliyorum ben. Oysa bu sistemde aday, Cumhuriyet Halk Partili olmalı ama siyasi yelpazenin tüm taraflarından oy alabilecek bir aday olmalı.

"BAZI HATALAR TEKRARLANMAMALI"

Bu yüzden ben bu oyunun doğru kurgulanması ve bazı hataların tekrarlanmaması için böyle bir hevesten, böyle bir niyetten, ilk baştan ve ilkesel olarak vazgeçtim. Çünkü diyorum ki, nasıl kaybedebiliriz? Hırsa kapılırım. Ya alıyoruz seçimi. Niye ben olmayayım, derim. Orada seçimi kaybederiz. Mahvolurum. Benim hesabım şu, yüz yıl sonra bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, Türkiye'yi büyük bir sıkıntıdan kurtaran ve yeniden şahlanmaya geçen süreçte partinin başında olup bu zaferin mimarı olmak.